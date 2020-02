Siclari (FI): Antonio Tajani è un orgoglio nazionale

«È un piacere per me esprimere viva soddisfazione per i due importantissimi riconoscimenti che oggi sono stati dati al Presidente On.le Antonio Tajani. La Guardia Civil ed il Foro España de la Solidaridad y del Progreso premiando Antonio Tajani premiano tutto il nostro Paese. Tajani ha sempre difeso i valori italiani ed europei, mostrandosi come un campione dell’europeismo. Siamo orgogliosi di Antonio Tajani che va considerato come un orgoglio nazionale». Lo ha dichiarato il senatore corsista Marco Siclari commentando i riconoscimenti ottenuti dal presidente Antonio Tajani.