Coronavirus. Gallera (Lombardia): Cento persone sotto esame da ieri sera

“Cena con amico tornato da Cina. E’ avvenuta i primi di Febbraio”

(DIRE) Roma, 21 Feb. – “Stiamo verificando tutti i lavoratori che operano nella stessa azienda di questo paziente, stiamo procedendo ai tamponi. Cerchiamo di individuare tutti i contatti, piu’ o meno stretti, per metterli in isolamento e verificare le loro condizioni di salute”. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ai microfoni di RTL 102.5. “Chi ha avuto un contatto diretto con il 38enne- ha aggiunto- deve subito chiamare l’ATS per fare il tampone. Solo chi ha avuto un contatto stretto con l’uomo negli ultimi quindici giorni senta l’ospedale di Codogno o di Lodi per gli accertamenti. Chi abita nel territorio di Codogno stia tranquillo: stiamo agendo in maniera capillare e tempestiva. Sono quasi cento le persone che stiamo valutando da ieri sera alle 22”. Gallera spiega che “alla famiglia sono gia’ stati eseguiti i tamponi” e aggiunge che “la cena con un amico che tornava dalla Cina e’ stata ai primi di febbraio”. (Vid/ Dire)