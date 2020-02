Reggio Calabria. Prima Assemblea per le Consulte

All’indomani della presentazione alla stampa e ai cittadini dei presidenti delle Consulte comunali, si è tenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 febbraio la prima assemblea delle consulte alla presenza del Presidente del Consiglio Demetrio Delfino, l’assessore alla partecipazione Irene Calabrò, della rappresentante della Commissione politiche giovanili Palmenta e del rup Fulvio Cama. La discussione plenaria animata dai Presidenti e dai Vice presidenti rappresentanti delle consulte divise per ambito tematico e di interesse si è incentrata sull’attività organizzativa e logistica delle stesse. In maniera unanime tutti i rappresentanti hanno evidenziato la necessità di elaborare una regolamentazione interna di maggior dettaglio al fine al fine di poter conferire alle attività proposte una impronta quanto più omogenea. Ma non sono mancate le proposte operative. Dichiara Irene Calabrò: “Siamo soddisfatti dello spirito propositivo e della volontà di coinvolgimento che è emersa già dal primo incontro, non solo nei confronti delle associazioni iscritte all’Albo ma per le idee concrete e interventi immediati sul territorio proposti”.