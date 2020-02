ANF (RC). Presentate 3 iniziative: il Pronto Soccorso Legale, la Scuola Giuridica Reggina e lo Sportello di volontariato Assistenza Legale

Alla presenza degli organi di Stampa locali, si è svolta il giorno 21 Febbraio 2020 alle ore 11.30, nella biblioteca di Palazzo Alvaro, la conferenza stampa della Associazione Nazionale Forense Di Reggio Calabria. L’evento, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato realizzato dall’Associazione per presentare al Foro Reggino in particolare tre iniziative di imminente avvio: il Pronto Soccorso Legale, la Scuola Giuridica Reggina ed lo Sportello di volontariato Assistenza Legale. Era presente il sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà il quale oltre a rimarcare il valore della iniziativa, ha tenuto a sottolinearne l’importanza in quanto avvocato e tra i soci fondatori della ANF Reggina, Associazione che può equipararsi ad un Sindacato degli Avvocati. La conferenza è stata curata dall’Avv. Giuliana Barberi, presidente di ANF RC, la quale, dopo i rituali saluti istituzionali, ha introdotto gli Avv.ti Francesco Federico ed Alessandro Sentina (vice pres. e tesoriere anf) che cureranno il “Pronto Soccorso Legale”, attività pensata come supporto alla professione per offrire servizi (notifiche, domiciliazioni, depositi telematici) e far rendere al meglio il professionista (fuori zona e non). Il segretario Avv. Sergio Mazzù, rassicurato dal Sindaco per ciò che concerne il supporto logistico e burocratico, ha poi lanciato l’imminente avvio dello “Sportello di volontariato Assistenza Legale”, che sarà curato dall’Avv Armando Quattrone, e che fornirà una prima assistenza stragiudiziale in quelle materie più incidenti sulla quotidiana litigiosità (contenziosi condominiali, attività presso il co.re.com., legislazione sulla immigrazione, vittime di violenza, soggetti disagiati, etc.). Successivamente è stata presentata dall’Avv. Barberi l’iniziativa riguardante la formazione e professionalità dell’avvocato, ovvero la “Scuola Giuridica Reggina”, curata dall’Avv. Francesco Giunta, che ha come ambizioso obiettivo non solo di preparare i giovani per superare l’esame di abilitazione ma di formare avvocati consapevoli nelle prassi locali e preparati per le nuove frontiere del diritto, che partirà il 18 Marzo p.v. con la organizzazione di un Open Day presso l’attuale sede della Scuola. La Conferenza è stata conclusa dall’Avv. Francesco Gatto che ha voluto salutare i nuovi iscritti all’Associazione e sottolineare come la famiglia ANF (di cui erano presenti anche gli altri membri del direttivo Avv.ti Antonella De Carlo, Alessandra Zagarella, Sante De Franco e il Delegato Nazionale Avv. Giuseppe Pizzi) sia pronta ad accogliere le nuove sfide del 2020 e come molte altre ancora siano in cantiere.