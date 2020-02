10.35 – E’ una donna lombarda la seconda vittima dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo le prime informazioni, sarebbe collegata ai casi di Codogno ed era ricoverata in un ospedale lombardo come riporta Rainews24. Sono al momento 29 le persone contagiate tra la Lombardia ed il Veneto. Ieri il primo decesso un 78enne ricoverato da giorni all’Ospedale di Padova.

