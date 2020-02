Rovigo. Arrestato con oltre un Kg di droga

Nella tarda serata di ieri, personale della Sezione Specializzata Antidroga, a seguito di un mirato servizio di osservazione e controllo nei pressi dell’abitazione di un soggetto già da qualche tempo monitorato, notava lo stesso rientrare a casa accompagnato da un secondo ragazzo. Quest’ultimo, dopo pochi minuti usciva dall’edificio e una volta identificato, a richiesta degli operanti estraeva dalla tasca del giubbotto, e consegnava, una confezione di sostanza vegetale di colore verde che all’esito degli accertamenti chimici e della pesatura risultava essere marijuana per un peso complessivo pari ad una decina di grammi. L’individuo fin da subito confermava di averla appena acquistata presso l’abitazione dell’amico, monitorata appunto dal personale operante. Si procedeva pertanto ad effettuare una perquisizione personale e locale/domiciliare all’esito della quale veniva rinvenuta e posta in sequestro ulteriore sostanza stupefacente: marijuana per un peso complessivo lordo pari a grammi 554 ed hashish per un peso complessivo lordo pari a grammi 497,4. Veniva inoltre rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, la somma in contante pari ad Euro 850, nonché diverso materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Pertanto si procedeva all’arresto in flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Rovigo/articolo/6645e511ec2b8da8124945535