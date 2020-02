La nota azienda, che opera nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, Esselunga ha annunciato una nuova campagna di reclutamento per la copertura di 200 posti di lavoro in Emilia Romagna, entro la fine del 2020. Nello specifico, le province coinvolte sono:

Bologna;

Modena;

Reggio Emilia;

Parma;

Piacenza.

I profili ricercati sono anche “prima esperienza”, diplomati e laureati, che verranno inseriti in azienda dopo appositi periodi formativi gratuiti. In particolare verranno assunti:

Addetti alle vendite;

Magazzinieri;

Addetti ai reparti;

Profili tecnici vari.

Per incontrare potenziali candidati da assumere, l’azienda ha organizzato a Bologna, per il 5 e 6 Maggio 2020, due giornate di reclutamento. Le candidature per l’evento si apriranno a fine marzo prossimo su questo sito ufficiale, dove è possibile in ogni momento anche prendere visione delle posizioni aperte attualmente, candidandosi direttamente online, inviando il proprio curriculum vitae debitamente aggiornato. Volendo è anche possibile inviare la propria autocandidatura in vista delle prossime selezioni di personale.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/200-posti-di-lavoro-in-Emilia-Romagna-con-Esselunga.aspx