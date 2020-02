Basket. Nazionale A. EuroBasket 2021 Qualifiers. Estonia-Italia 81-87 (Vitali 22). Il CT: “Vittoria di carattere e di gruppo”

FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers

Estonia-Italia 81-87

Doppietta Azzurra nella prima “finestra”

Career High in Nazionale per Vitali (22), Baldi Rossi (18) e Akele (8)

Sacchetti: “Orgoglioso. Vittoria di carattere e di gruppo”

Tallinn. Carattere, carattere, carattere. Solo così si spiega la vittoria Azzurra a Tallinn. Nonostante la giovane età media, la squadra di Sacchetti riemerge dalle difficoltà del -14 per poi volare alto sopra l’Estonia (81-87). Match tutto di rincorsa per un’Italia che trova il primo vantaggio della serata solo al 31esimo minuto di gioco. La solidità dei giocatori più esperti (Vitali, Ricci, Baldi Rossi, Tessitori) si sposa alla grande con l’energia di ragazzi come Akele, vero e proprio protagonista nello spaccare il match e portarlo dalla parte giusta. Un altro mattoncino sulla strada della crescita e della consapevolezza di un gruppo che ha bisogno di serate come questa. Top scorer di serata Capitan Michele Vitali, al suo career high (22) proprio come Baldi Rossi (18) e Akele (8).

Queste le parole del CT Meo Sacchetti: “Sono molto felice perché non abbiamo avuto vita facile. Il palazzetto pieno e la qualità dell’Estonia ci hanno reso complicato il compito. Siamo finiti sotto ma lavorando insieme in difesa ne siamo usciti e questo mi rende orgoglioso. All’inizio non siamo riusciti a fare le nostre cose ma nel secondo tempo tutto è cambiato grazie alla difesa. Sono soddisfatto. Stasera al palazzetto c’era una grande atmosfera e giocare qui non sarà una passeggiata per nessuno.”.

Il pensiero di Giampaolo Ricci: “Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare qui e contro una buonissima squadra come l’Estonia. Abbiamo faticato all’inizio perché non siamo riusciti a mettere in campo le nostre cose ma ne siamo venuti fuori di squadra. Nonostante la giovane età, abbiamo vinto con energia e aiutandoci l’uno con l’altro”.

Spinti dall’assordante sold-out della Saku Suurhall di Tallinn (oltre 7.500 spettatori), gli estoni partono fortissimo e con Kitsing e Raieste vanno sul 6-0. Gli Azzurri non fanno una piega e pazientemente scaldano le mani, trascinati dai “senatori” Michele Vitali e Filippo Baldi Rossi. Nel primo quarto è parità (18-18). Inizio tutto estone anche nella seconda frazione, e questa volta l’Italia va in difficoltà: il -14 (44-30) è frutto del 47.1% al tiro da tre della formazione di casa, che si esalta grazie alle prestazioni balistiche di Kitsing (14 punti all’intervallo). Nel momento peggiore del match Vitali, Baldi Rossi e Ricci costruiscono un break che interrompe il flusso estone e manda a riposo le squadre sul 47-41. Un segnale importante per una squadra giovane e in via di miglioramento. C’è spazio anche per la tripla frontale di Francesco Candussi, che proprio oggi compie 26 anni: per lui compleanno, esordio e primissimi punti in Nazionale Senior. Al riposo i top scorer sono Michele Vitali (13) e Filippo Baldi Rossi, già ampiamente oltre il suo precedente career high (7 punti giovedì scorso a Napoli).

Sale di intensità la difesa Azzurra nel secondo tempo: la bomba di Kullamae non spaventa l’Italia, che produce un parziale di 5-11 fatto di grinta e fisicità. La tripla di Fontecchio pareggia i conti (55-55) ma l’Estonia chiude avanti anche il terzo quarto (61-59). E’ il momento di piazzare l’allungo e il protagonista che non ti aspetti è Nicola Akele: 8 punti per lanciare l’Italia, che con Ruzzier trova il primo vantaggio della serata (61-63). Scendono le percentuali estoni dalla distanza e Ricci ne approfitta per la bomba del 63-68 al 34esimo. Vitali è argento vivo e i padroni di casa faticano a stare in scia. Due triple di Ricci costruiscono il +10 a un minuto e mezzo dalla fine (73-83). Una palla persa di Spissu si trasforma nel 2+1 di Kullamae (78-83) ma ci pensa ancora Akele dalla media: è il canestro che sigilla una vittoria mai tanto meritata.

Nell’altro match del gruppo B, la Russia ha battuto la Macedonia del Nord 77-67 (Fridzon 23, Whittington e Magdevski 14).

Gli Azzurri faranno rientro in Italia nella mattinata di lunedì. A novembre la seconda “finestra” di qualificazione a EuroBasket 2021. Il 27 novembre in casa contro la Macedonia del Nord e il 30 novembre contro la Russia in trasferta. Sedi e orari ancora da definire. In estate (23/28 giugno) il torneo Preolimpico a Belgrado. Italia nel girone con Senegal, Portorico, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana e Serbia.

I tabellini della seconda giornata del Girone B

Estonia-Italia 81-87 (18-18, 29-23, 14-18, 20-28)

Estonia: Drell 5 (1/2, 1/2), Raieste* 3 (0/4, 1/4), Hermet 2 (1/2, 0/1), Veideman 2 (1/1, 0/1), Vene* 21 (5/10, 3/6), Treier, Nurger 2 (0/1), Joesaar* 7 (3/5, 0/2), Dorbek, Kitsing* 22 (1/2, 5/8), Kriisa (0/1, 0/4), Kullamae* 17 (3/3, 3/8). All. Toijala

Italia: Spissu* 9 (2/4, 1/5), Fontecchio* 9 (2/4, 1/3), Tessitori* 6 (1/1), Ricci* 18 (3/5, 4/8), Spagnolo (0/1), Bortolani ne, Baldi Rossi 10 (5/7, 0/2), Ruzzier 2 (1/1), Tambone (0/1 da tre), Vitali M.* 22 (3/5, 3/6), Akele 8 (4/4), Candussi 3 (1/1 da tre). All. Sacchetti

Tiri da due Est 15/31, Ita 21/32; Tiri da tre Est 13/36, Ita 10/26; Tiri liberi Est 12/14, Ita 15/18. Rimbalzi Est 33 (Joesaar 9), Ita 30 (Akele, Ricci e Vitali 4). Assist Est 19 (Kullamae 6), Ita 20 (Spissu 8).

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Glisic (Ser), Horozov (Bul), Sharapa (Blr)

Spettatori: 7.500

Russia-Macedonia del Nord 77-67 (19-20, 19-16, 19-17, 20-14)

Russia: Bolomboy 10 (3/5), Baburin* 2 (1/1, 0/1), Motovilov 2 (1/2), Fridzon 23 (3/5, 3/4), Ivlev* 2 (1/2), Grigoryev 7 (0/2, 2/5), Trushkin* 4 (1/1 da tre), Strebkov (0/1), Ilnitskiy, Kulagin* 15 (1/9, 2/7), Valiev 5 (1/1, 1/1), Antipov* 7 (2/3, 1/5). All. Bazarevich

Macedonia del Nord: Krstevski* 7 (3/4, 0/1), Nikolov (0/2, 0/1), V. Stojanovski* 10 (5/10, 0/5), Magdevski* 14 (6/8), Simonovski 4 (2/4, 0/4), Gjuroski 9 (0/2, 3/4), Mladenovski (0/1), D. Stojanovski* 9 (1/3, 2/4), Maslinko ne, Jakimovski ne, Efremovski ne, Whittington* 14 (3/6, 2/4). All. Todorov

Tiri da due Rus 13/31, Mac 20/40; Tiri da tre Rus 10/24, Mac 7/23; Tiri liberi Rus 21/25, Mac 6/8. Rimbalzi Rus 35 (Antipov 7), Mac 34 (Krstevski, Whittington e Magdevski 6). Assist Rus 24 (Kulagin 7), Mac 19 (V. Stojanovski, Whittington e Magdevski 4)

Usciti 5 falli: D. Stojanovski

I tabellini della prima giornata del Girone B

Italia-Russia 83-64 (26-24, 15-9, 21-18, 21-13)

Italia: Spissu* 10 (1/1, 2/4), Fontecchio* 10 (2/6, 2/3), Tessitori* 6 (3/3), Ricci* 19 (4/7, 3/4), Spagnolo 3 (1/2), Bortolani 3 (1/1 da tre), Baldi Rossi 7 (2/5, 1/2), Ruzzier 7 (1/3, 1/3), Tambone, Vitali M.* 15 (4/5, 2/7), Akele 3 (0/1, 1/2). All. Sacchetti

Russia: Sopin, Baburin (0/1, 0/1), Zakharov 6 (1/2, 1/4), Motovilov 10 (1/3, 2/4), Fridzon* 6 (1/2, 0/4), Ivlev* 10 (4/4, 0/1), Strebkov* (0/3), Ilnitskiy (0/3 da tre), Kulagin* 17 (4/10, 2/8), Valiev 1 (0/1), Antipov* 14 (1/1, 4/5), Klimenko. All. Bazarevich

Tiri da due Ita 18/33, Rus 12/27; Tiri da tre Ita 13/26, Rus 9/30; Tiri liberi Ita 8/13, Rus 13/19. Rimbalzi Ita 41 (Ricci e Fontecchio 7), Rus 26 (Antipov 6). Assist Ita 21 (Spissu 10), Rus 15 (Kulagin 8).

Usciti 5 falli: Nessuno.

Arbitri: Antonio Conde (Spa), Fernando Calatrava (Spa), Martin Vulic (Ger)

Spettatori: 4.000

Macedonia del Nord-Estonia 72-81 (18-20, 5-25, 23-15, 26-21)

Macedonia del Nord: Krstevski* 5 (1/1, 1/5), Nikolov ne, Dimitrijevikj* 15 (4/8, 2/6), V. Stojanovski* 26 (3/6, 4/8), Magdevski 3 (1/1, 0/2), Simonovski (0/1 da tre), Gjuroski (0/1, 0/2), Mladenovski, D. Stojanovski* 8 (2/2, 1/5), Maslinko ne, Jakimovski, Whittington* 15 (3/6, 1/6). All. Todorov

Estonia: Drell 6 (0/3, 1/1), Raieste 5 (2/3), Hermet 8 (4/7, 0/2), Veideman 2 (1/4, 0/5), Laane ne, Vene* 16 (2/2, 3/6), Nurger 6 (3/3), Joesaar* (0/2), Dorbek* (0/1 da tre), Kitsing* 7 1/3, 1/2), Kriisa ne, Kullamae* 31 (7/8, 5/9). All. Toijala

Tiri da due Mac 14/25, Est 20/35; Tiri da tre Mac 9/35, Est 10/26; Tiri liberi Mac 17/20, Est 11/14. Rimbalzi Mac 34 (Whittington 8), Est 34 (Nurger 6). Assist Mac 12 (Stojanovski e Gjuroski 3), Est 15 (Veideman e Kullamae 5).

Usciti 5 falli: V. Stojanovski, D. Stojanovski

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

#30 Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

#45 Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona)

#55 Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Calendario EuroBasket 2021 Qualifiers, Gruppo B

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

27 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia

30 novembre 2020

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2021 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1 dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021.

Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2021 si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

