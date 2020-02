Desigual: opportunità di lavoro in tutta Italia

Il noto marchio di abbigliamento Disegual, più di trent’anni di storia, ha aperto 15 posizioni per rafforzare la sua squadra in Italia, con diverse possibilità lavorative. Nel dettaglio, l’azienda spagnola ricerca:

Addetti alle vendite nei negozi di Lonato del Garda (Brescia), Cuneo, Torino, Orio al Serio (Bergamo), Milano;

Store Manager per le sedi di Cuneo, Roma, Molfetta (Bari) e Catania;

Key Holder per il negozio di Firenze.

Per gli addetti alle vendite si richiedono spiccate abilità relazionali con i clienti, oltre a curare l’esposizione in negozio e l’inventario. Per gli Store Manager e Key Holder invece, risulta essenziale saper gestire un team, coordinare le attività del punto vendita e possedere capacità analitiche sulle vendite del negozio. È richiesta un’esperienza minima pregressa di 2-3 anni. Informazioni più dettagliate sono disponibili sulla pagina Opportunità professionali dell’azienda, dove è anche possibile inviare la propria candidatura.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Desigual-opportunita-di-lavoro-in-tutta-Italia.aspx