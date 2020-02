Italia sono 132 i contagiati dal coronavirus

L’Italia sta subendo la diffusione del coronavirus, sono 132 i casi confermati di questi: 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio ed uno in Piemonte. Una situazione senza precedenti nel nostro Paese, che ha messo in quarantena le zone ritenute focolaio per rischio d’infeione da COVID-19. Drastiche le misure adottate dal Governo italiano, fermato lo sport, sino a data da destinarsi nelle regioni colpite e stop alle scuole. E’ il momento di affrontare l’urgenza del problema coronavirus e le opposizioni si sono dimostrate collaborative con il Governo Conte Bis, invitando alla cautela e contemporaneamente alla calma. Per quello che è noto sapere sul coronavirus, ci sono molti aspetti oscuri che riguardano la comparsa (in Cina ad Wuhan), la sua diffusione ed i suoi effetti, sembra che sia più pericoloso nei soggetti con patologie pregresse ed immunodeficenze.