Prosegue l’espansione di TikTok: nuove assunzioni in Europa

Continua l’ascesa di TikTok, il social network creato in Cina che consente di condividere brevi video con i propri follower. Il fatturato stimato dell’app è di 7 miliardi di euro; in assoluto si tratta del social che è cresciuto di più nel 2019, e le premesse sembrano decisamente favorevoli anche per il 2020.Forte di questi numeri, l’azienda cinese ha aperto nuove posizioni lavorative nelle sedi europee, come accade regolarmente ormai da tempo (soltanto negli ultimi tre mesi TikTok ci sono state circa 400 offerte di lavoro). Nel dettaglio, in Europa TikTok cerca personale negli uffici di Berlino, Londra, Parigi e Dublino. Tra le posizioni aperte ci sono possibilità per Video Editor, Security Manager, Creative Strategist, Catering Supervisor. Le richieste più frequenti per queste opportunità riguardano – oltre a un’ottima conoscenza delle lingue – uno sviluppato senso creativo e la capacità di lavorare in squadra. Anche avere esperienze pregresse nel settore dei social network può essere d’aiuto per ottenere il lavoro. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina Careers di TikTok.