Calabria, Ordinanza della Regione. Scuole chiuse sino a Domenica

15.05 – Scuole chiuse in Calabria a partire da domani mattino.Gli studenti e gli alunni avranno “vacanza” sinoa Domenica prossima. Da quanto si apprende la decisione è frutto di un’ordinanza, dopo una riunione della neo-governatrice Jole Santelli con il Prefetto di Catanzaro, i Dipartimenti regionali Tutela della Salute e la Protezione Civile. La decisione è stata presa, dalle autorità e dalle istituzioni calabresi in via del tutto precauzionale dato il diffondersi nel Paese, dei contagi dovuti all’infezione COVID-19 per coronavirus.