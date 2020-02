14.00 – Borrelli ha comunicato alla stampa che in Italia le vittime causate dal coronavirus sono diventate 5 e 219 i contagiati dall’infezione del COVID-19. L’ultimo decessa è relativo ad un 88enne di Caselle Landi in Lombardia. Nel frattempo si ha notizia che la Commissione Europea ha deciso di stanziare 230milioni di eruo per combattere il diffondersi del coronavirus. La situazione italiana reoccupa l’UE.