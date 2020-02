Coronavirus: 288 contagiati e 7 vittime è il bilancio attuale dell’infezione in Italia

15.55 – Il numero delle persone contagiate dal coronavirus sale oggi a 288 mentre le vittime causate da complicazioni dovute all’infezione da COVID-19 è 7. Purtroppo, da quanto si apprende, si tratta di pazienti il cui quadro clinico era già molto delicato. E’ l’Italia del Nord ad essere più colpita dal coronavirus e sopratutto la Lombardia a frne le spese con 212 casi e 6 dcessi, poi il Veneto 42 contagiati ed un morto, 23 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte uno in Alto Adige ed uno in Liguria.. Nell’Italia Centrale si annotano solo 3 casi nel Lazio. Al Sud un solo caso in Sicilia e si tratterebbe di una turista arrivata da Bergamo. Infine all’estero tra i contagiati c’è anche un medico italiano adesso a Tenerife.

FMP