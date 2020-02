Roma. Rapina una farmacia e fugge. Rintracciato e arrestato

Comando Provinciale di Roma – Roma , 25/02/2020 14:28

Con volto coperto da una sciarpa e il cappuccio del giaccone indossato, è entrato in una farmacia di via dei Girolami, zona Torrevecchia, e dopo aver minacciato la farmacista e i dipendenti affermando di avere con sé una siringa ha rubato il denaro contenuto nella cassa, circa 400 euro, per poi fuggire a bordo di una bicicletta. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri: l’allarme dato tempestivamente dalla titolare al “N.U.E. 112” ha consentito ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma di intervenire in tempi rapidissimi e di bloccare il rapinatore mentre era ancora in sella alla sua bicicletta. A finire in manette è stato un pregiudicato romano di 43 anni che, alla vista dei Carabinieri, ha anche dato in escandescenze, opponendo una strenua resistenza all’arresto e danneggiando l’auto di servizio. Dopo essere stato immobilizzato, il 43enne è stato perquisito e in una tasca i militari hanno rinvenuto una siringa con delle tracce di sangue. Portato in caserma, il rapinatore, posto agli arresti domiciliari, dovrà rispondere di rapina aggravata, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.