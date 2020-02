Denunciate 3 persone e sequestrata la discarica Comunale di Lamezia Terme (Cz)

Comando Provinciale di Catanzaro – Lamezia Terme (Cz) , 26/02/2020 10:10

I Carabinieri del N.O.E. di Catanzaro, coadiuvati dai militari del Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, al termine di complessa attività d’indagine nel settore della gestione dei rifiuti (RSU) coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a decreto di sequestro preventivo della discarica Comunale di Lamezia Terme, che si estende su una superficie complessiva di mq. 30.000, con una capacità complessiva di abbanco pari a mc 551.000. I militari operanti, nel corso delle indagini, hanno accertato, inoltre, che la discarica veniva gestita in violazione alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Denunciate tre persone responsabili in concorso del reato di “gestione non autorizzata di rifiuti”. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 2.000.000,00 di Euro.