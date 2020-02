Irma Imedadze riferimento di Unimpresa Moda in Calabria

Irma Imedadze, professionista del settore fashion, è stata nominata dal Presidente Giancarlo Presutto riferimento territoriale della Federazione Nazionale Moda di Unimpresa per la regione “Calabria” . Irma Imedadze svolgerà attività promozionale per lo sviluppo e la crescita sul territorio di competenza della Regione Calabria della Federazione nazionale Unimpresa Moda. La Federazione ha come funzione primaria quella di rappresentare, affiancare e sostenere le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori legati a tutto il mondo della Moda.