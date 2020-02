Milano: Polizia rinviene droga, soldi e un revolver nell’appartamento disabitato al Giambellino

Lunedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha eseguito un sequestro di droga all’interno di un appartamento A.L.E.R. in via Giambellino. Nell’ambito di un’attività di indagine volto a contrastare lo spaccio di droga, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno controllato un appartamento disabitato in via Giambellino: all’interno, i poliziotti hanno trovato e sequestrato 5,5 kg di hashish, 3,5 kg di marijuana, oltre 1 kg di cocaina, 6mila euro in contanti, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa e caricatore vuoto, 17 proiettili e una ricetrasmittente collegata sui canali radio delle forze di Polizia. Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della Squadra Mobile volti a individuare i responsabili che hanno utilizzato l’appartamento come imbosco.