Servizio di previsioni e anticipazioni

Alcune attività svolte recentemente

Le Sante Messe Costantiniane periodiche

Il Pontificale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in onore di San Giorgio Martire per l’anno 2020 verrà presieduto dall’’Arcivescovo Metropolita di Napoli, S.Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Crescenzio Sepe, alla presenza del Gran Maestro S.A.R. Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, sabato 25 aprile 2020 alle ore 11.00 nella Basilica di Santa Chiara in Napoli.

Testo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/25-04-2020-pontificale-2020-in-onore-di-san-giorgio-martire

Servizio di previsioni e anticipazioni

N. 5 – 2020 – 26 febbraio 2020 ore 18:00

26.02.2020 – Celebrazioni Costantiniane per la Quaresima 2020 a Viterbo

La Quaresima è uno dei momenti più significativi dell’anno liturgico poiché i “40 giorni” rappresentano il cammino che conduce alla Resurrezione del Signore, fonte e causa della nostra salvezza. Per i Cavalieri Costantiniani, che “si gloriano della croce di Gesù Cristo”, il periodo quaresimale significa un forte impegno sotto il profilo spirituale e caritativo.

Ulteriori informazioni: Cav. Alessio Lamoratta – alessio.lamoratta@smsocsg.it

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/26-02-2020-celebrazioni-costantiniane-per-la-quaresima-2020-a-viterbo

26.02.2020 – Donazione di derrate alimentari di prima necessità a Torino

La Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio effettuerà alle ore 19.30 di mercoledì 26 febbraio 2020 una donazione di derrate alimentari di prima necessità presso la “Mensa del Povero” in via Brugnone 3 a Torino, condotta dai volontari parrocchiani.

Ulteriori informazioni: Cav. Gabriele Gregorio Sarlo – sarlo.gabrielegregorio@gmail.com

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/26-02-2020-donazione-di-derrate-alimentari-di-prima-necessit%C3%A0-a-torino

15.03.2020 – Santa Messa e Cerimonia di Benedizione dei mantelli dei nuovi Cavalieri a Torino

Domenica 15 marzo 2020 nella splendida cornice della seicentesca Cappella dei Mercanti a Torino si celebrerà la Santa Messa Costantiniana, con Cerimonia di Benedizione dei mantelli di 20 nuovi Cavalieri del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione del Piemonte e Valle d’Aosta.

Ulteriori informazioni: Cav. Gabriele Gregorio Sarlo – sarlo.gabrielegregorio@gmail.com

Testo integrale e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/15-03-2020-santa-messa-e-cerimonia-di-benedizione-dei-mantelli-dei-nuovi-cavalieri-a-torino

28.03.2020 – Ritiro Spirituale della Delegazione della Lombardia nel Duomo Vecchio di Brescia

Con l’approssimarsi della Santa Pasqua la Delegazione della Lombardia del Sacro Militare Ordine Costantiniano organizza il consueto ritiro spirituale che quest’anno si terrà sabato 28 marzo nel Duomo Vecchio di Brescia in Piazza Paolo VI,

Ulteriori informazioni: Cav. Luca Di Francesco – luca.difrancesco@smoclombardia.net

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/28-03-2020-ritiro-spirituale-della-delegazione-della-lombardia-nel-duomo-vecchio-di-brescia

Alcune attività svolte recentemente

23.02.2020 – Santa Messa Costantiniana e Cerimonia di consegna di Medaglia di Benemerenza “Militantis Ecclesiae”

La scorsa domenica 23 febbraio 2020, nella suggestiva cornice barocca della Pontificia Basilica Collegiata di Catania dedicata a Santa Maria dell’Elemosina, è stata solennemente celebrata dal Cappellano Capo della Delegazione della Sicilia Orientale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Mons. Carmelo Salvatore Asero, Prevosto della Pontificia Basilica Collegiata e Vicario Giudiziale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catania, la Santa Messa mensile della Delegazione.

Il Delegato, dopo aver rivolto a tutti i partecipanti i saluti e i ringraziamenti per l’organizzazione della Cerimonia, sia suoi personali sia da parte di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, sia da parte di S.E. il Duca Don Diego de Vargas Machuca, Balì Gran Croce di Giustizia decorato con Collare, Presidente della Real Commissione per l’Italia, ha proceduto alla consegna del diploma della Medaglia di Benemerenza “Militantis Ecclesiae” dell’Ordine Costantiniano alla Signora Ignazia Concetta Piazza, residente a Barrafranca in provincia di Enna, concessale da S.A.R. il Gran Maestro “per aver donato in vita un rene al fratello che ne necessitava quoad vitam”.

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/23-02-2020-santa-messa-costantiniana-e-cerimonia-di-consegna-di-medaglia-di-benemerenza-militanti

15.02.2020 – Festività della Madonna del Conforto ad Arezzo

In occasione della festività della Madonna del Conforto – tra le più solenni ed importanti ricorrenze della Chiesa aretina, cortonese e biturgense -, i Cavalieri della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidati dal Pro Delegato, Cav. Massimo Planera, hanno partecipato alla Novena di preparazione spirituale, alla Santa Messa Pontificale presieduta da S. Em. Rev.ma il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ed alla Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Riccardo Fontana.

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/15-02-2020-festivit%C3%A0-della-madonna-del-conforto-ad-arezzo

11.02.2020 – XXIII Giornata Mondiale del Malato ad Arezzo

Su invito della pastorale sanitaria diocesana, i Cavalieri del Coordinamento per la Toscana orientale della Delegazione della Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidati nella circostanza dal Delegato, Cav. Gran Croce di Merito Carlo Testi, martedì 11 febbraio 2020, in occasione della “XXVIII Giornata mondiale del malato”, hanno prestato la loro assistenza per la sistemazione “logistica” all’interno della Cattedrale dei circa 280 ammalati ed anziani, giunti da tutta la Diocesi di Arezzo-Cortona e Sansepolcro per partecipare alla Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo, S. E. Mons. Riccardo Fontana.

Testo integrale e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/11-02-2020-xxiii-giornata-mondiale-del-malato-ad-arezzo

07.02.2020 – A sostegno della Croce Rossa della Mongolia: presentazione del libro di Flavio Serafini

Prosegue l’impegno dei Cavalieri della Delegazione Toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio a sostegno della Croce Rossa della Mongolia. Lo scorso 7 febbraio, nella splendida cornice della “Sala dei dodici” del Palazzo dei Cavalieri di Pisa, il Cav. Marco Gramigni, Coordinatore per la Toscana nord-occidentale, ha presentato il saggio “Eugenio Ghersi – Un Medico di Marina sulle vie del mondo”, scritto dal Comandante Flavio Serafini (edito dalla “CLD Libri”).

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/07-02-2020-a-sostegno-della-croce-rossa-della-mongolia-presentazione-del-libro-di-flavio-serafini

01.02.2020 – Un donativo di capi di abbigliamento ad Empoli

Si è svolta alle ore 16.00 di sabato 1° febbraio 2020, presso la nuova sede della Croce Rossa Italiana-Comitato di Empoli in via Arnolfo di Cambio ad Empoli, la donazione a cura del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – rappresentati nell’occasione dal Coordinatore per la città di Pisa, il Cav. Damiano Landi -, di molti capi di abbigliamento sequestrati (in quanto oggetto di contraffazione) dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Pisa, durante le attività di repressione del commercio illecito.

Testo completo e foto: https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/01-02-2020-un-donativo-di-capi-di-abbigliamento-ad-empoli

Le Sante Messe Costantiniane periodiche

Il prospetto con le informazioni circa le Sante Messe celebrate periodicamente nelle Delegazioni del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (in aggiornamento):

https://www.ordinecostantinianoitalia.org/post/calendario-sante-mess

“Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal 6,14).