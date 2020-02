Roma, discarica di carta in fiamme alla Falcognana

I Vigili del Fuoco del Comando territoriale della capitale, sono stati impegnati dalle 12.00 circa del 25 Febbraio, in località Castel di Leva zona Falcognana, a causa di un incendio che ha interessato una discarica di carta. Sul posto, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme, sono, prontamente, intervenute diverse squadre di soccorso con sette automezzi più il Capo turno provinciale ed il Funzionario di guardia. Alle operazioni hanno preso parte, anche, i GOS ‘Gruppi Operativi Speciali’ che, grazie all’ausilio di un grosso automezzo meccanico, hanno provveduto a smassare la grande quantità di carta incendiatasi per consentire al meglio le operazioni di raffreddamento e di bonifica. Presenti, a tutela dell’area interessata, le Forze dell’Ordine, l’Arpa, la Asl di competenza e, anche, diverse squadre di Protezione Civile per l’approvvigionamento idrico alle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco. Nella mattinata del 26 Febbraio, sono proseguiti, senza sosta, i lavori dei Vigili del Fuoco nello spegnimento della struttura coinvolta. Gli operatori accorsi sul luogo si sono avvalsi del contributo di Autobotti (anche della Protezione Civile) ed una chilolitrica. Impiegati i GOS/movimento terra per operazioni di smassamento e nucleo NBCR. Continuano i campionamenti dell’aria da parte dell’ente ARPA.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63788