Tv. Amici 19, dall’addio alle squadre alle new entry: le novità

Ermal Meta, J-AX e Alessandra Amoroso ospiti della prima puntata

(DIRE) Roma, 26 Feb. – Eliminate le squadre, non piu’ Bianchi contro Blu. Nel corso delle sei puntante della 19esima edizione di ‘Amici’ i dieci talenti – i cantanti Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina e i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa – saranno in gara in un circuito ad eliminazione ‘tutti contro tutti’, che decretera’ un vincitore della categoria canto, uno della categoria ballo e il vincitore assoluto del programma. Queste, alcune delle novita’ della nuova edizione presentate questa mattina da Maria De Filippi nel Teatro 5 degli studi Titanus Elios. Il talent show piu’ longevo della tv sara’ composto anche da tre puntante celebrative, che si aggiungono alle sei, dove si fara’ una grande festa insieme al vincitore di ‘Amici 19′, agli ex allievi del programma Enrico Nigiotti, Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira, e ad altri professionisti come Michele Bravi. “Felice di avere Michele Bravi nelle ultime tre puntate”, ha dichiarato la De Filippi, durante la conferenza. “Mi ha fatto sentire il pezzo che aveva presentato a Sanremo 2020-ha continuato la conduttrice- ed e’ bellissimo. Michele e’ un gran talento”. A giudicare i ragazzi, saranno tre organi per le due fasi di gara. Il primo e’ la giuria composta da Loredana Berte’, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Accanto a loro ci sara’ Tommaso Paradiso. “Tommaso non sara’ un giurato- ha dichiarato la conduttrice- ed e’ la prima volta che partecipa in un programma televisivo in qualita’ di Tommaso Paradiso. Avra’ il compito di commentare le esibizioni dei ragazzi ed avra’ la liberta’ di intervenire o di non farlo durante la puntata. So che e’ stato corteggiato da molti talent ma ha rifiutato”. Il secondo organo giudicante e’ composto dai professori della scuola di Amici – Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerby, Stash, Anna Pettinelli- e dalla ‘Var’ firmata dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo Luciano Cannito. Infine, il terzo organo e’ composto dal pubblico da casa, che sosterra’ il talent preferito attraverso il televoto. Tra le novita’ di questa edizione anche ‘Amici Prof’, un momento della puntata in cui i professori duetteranno con Al Bano e Romina, ospiti fissi del programma. A giudicarli saranno i ragazzi. Il primo professore in classifica sara’ abbinato ad uno dei talent di Amici, che ricevera’ un benefit (per esempio una cena fuori con un amico o con il proprio partner). Non solo novita’ ma anche tanti ospiti. Nella prima puntata ci saranno Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax, le “Sardine” (Mattia Santoro, Jasmine Cristallo e Lorenzo Dannoli) e Luciana Littizzetto. La comica interverra’ da casa attraverso il telefono, ogni volta che vorra’ dire qualcosa.

“Abbiamo preso lo spunto del cellulare dalla mia partecipazione telefonica a Sanremo 2020”, ha spiegato la De Filippi. Tra i comici e’ stato fatto anche il nome di Maurizio Battista.

“Sarebbe dovuto essere ospite della seconda puntata ma la produzione Ballandi gli ha consigliato di non partecipare ad Amici perche’ hanno un progetto Rai per lui”, ha dichiarato la conduttrice.

(Lul/Dire)