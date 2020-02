Controlli antiborseggio nella Capitale. 11 persone arrestate

Comando Provinciale di Roma – Roma , 27/02/2020 11:04

Non conosce sosta l’azione dei Carabinieri di Roma sul fronte dei borseggi ai danni di cittadini e turisti lungo le strade della Capitale e a bordo dei mezzi pubblici. Il bilancio degli ultimi controlli è di 11 persone arrestate, tutte accusate di furto aggravato. I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato una 18enne, già sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma e all’obbligo di dimora nel Comune di Ardea per precedenti reati, notata all’interno del vagone della metropolitana Linea A, all’altezza della fermata “Repubblica”, mentre avvicinava alle spalle un’anziana e la derubava del borsello che portava al seguito. Portata in caserma, la giovane ha fornito false generalità ma è stata poi identificata a seguito del foto-segnalamento. Oltre all’accusa di furto aggravato dovrà rispondere anche di false dichiarazioni sull’identità personale e dell’inosservanza delle misure a cui è sottoposta. I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno anche arrestato quattro persone, di età compresa tra i 18 e i 29 anni che, dopo aver circondato un turista, 34enne, lo hanno derubato del portafoglio mentre era in attesa della metropolitana sulla banchina alla fermata Linea B “Termini”. Le ladre sono state tutte portate in carcere a Rebibbia Femminile. Sempre alla fermata della metropolitana “Termini”, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato un 34enne con precedenti, che poco prima aveva derubato una donna, turista nella Capitale, sfilandole lo smartphone dallo zaino che portava in spalla. Stessa scena alla fermata della metro “Flaminio”, dove i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia hanno arrestato una 28enne, “pizzicata” a sfilare il portafoglio dalla giacca di un turista. I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, invece, hanno bloccato due persone, senza occupazione e con precedenti, sorpresi mentre tentavano di sfilare un I-Phone dalla borsa di una turista, 25enne che camminava in via Gioberti.