Coronavirus. Di Maio: 50.000 persone coinvolte da focolai su 60mln italiani

(DIRE) Roma, 27 Feb. – “Nessuno vuole minimizzare, ma e’ importante specificare. I focolai sono solo due, nel Lodigiano e in un comune veneto. In Veneto parliamo dello 0,2% del territorio regionale e 0,1% di quello nazionale. In Lombardia parliamo dello 0,5% del territorio regionale, e 0,4% di quello nazionale. In tutto sono coinvolte 40-50mila persone su 60milioni di italiani”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza alla Stampa estera sul coronavirus.

(Sor/ Dire)