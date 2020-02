(DIRE) Roma, 28 Feb. – “Alle 17 le persone ammalate di coronavirus in Italia sono 821, a cui si aggiungono 46 guariti e 21 deceduti”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa. “Le persone decedute oggi sono 4, tre delle quali ultra 80enni e un 77enne. Non sappiamo ancora se sono decedute in conseguenza del coronavirus. Ce lo dira’ l’Istituto superiore di sanita’”, aggiunge. (Anb/ Dire)