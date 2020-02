Coronavirus. Caso sospetto a Cetraro nel cosentino

18.00 – La Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha reso noto che c’è un caso di sospetto contagio da covid-19, l-l’infezione derivante da coronavirus. L’uomo era in arrivo da uno dei comuni della zona ad alto rischio in Lombardia, era già sottoposto ad isolamento domiciliare come riporta Ansa.it. Risulta essere un paziente asintomatico per cui si attende l’esito del test dell’Istituto Superiore di Sanità. Eventualmente si applicherà il protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali.