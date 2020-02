(DIRE) Roma, 28 Feb. – “Dopo quella sanitaria non deve essere sottovalutata l’emergenza economica, non solo per la “zona rossa” ma per tutto il Paese. Serve un piano economico di emergenza nazionale: la Lega ha gia’ inviato al governo nei giorni scorsi proposte dettagliate che nascono anche dall’ascolto di categorie e operatori economici”. Cosi’ Matteo Salvini, leader della Lega. (Rai/ Dire)