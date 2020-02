DL virus. La prima bozza prevede anche lo stop a bollette per 6 mesi

Una prima bozza del Decreto Legge per aiutare gli abitanti delle zone colpite da coronavirus prevede la sospensione delle bollette dell’acqua, della luce, del gas e dei rifiuti. Un’ulteriore fermo riguarderebbe stop per un anno alle rate dei mutui e fino al 31 Luglio delle assicurazioni. Ci saranno anche misure in aiuto al settore turistico e l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi gratuito. Sanzioni saranno invece colpiranno coloro i quali approfittando della situazione d’allarme a causa del coronavirus attueranno pratiche commerciali aumentando i prezzi i articoli sanitari e di sicurezza. (cit Rainews24)

