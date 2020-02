Nigeria. Primo caso di coronavirus a Lagos. E’ un italiano

09.00 – Primo caso di contagio da COVID-19, nuovo coronavirus in Nigeria. Si tratta di un italiano, riferiscono fonti locali, che è rientrato a Lagos, la capitale nigeriana, il 25 Febbraio da Milano. In base alle informazioni del Ministero della Salute il connazionale è “clinicamente stabile, senza sintomi gravi” (cit. Rainews24). Le autorità locali stanno localizzando tutte le attività e le persone con cui è entrato in contatto il paziente dal suo arrivo in Nigeria per contenere la diffusione dell’infezione. E’ il primo caso di contagio da coronavirus rilevato nell’Africa sub-sahariana.

