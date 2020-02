Piano operativo sanità, Furgiuele: Solo chiacchiere per Lamezia, Cotticelli sia superato

Prima che venga allestito un ospedale da campo, per sopperire ai disagi e alle emergenze che si registrano nel nosocomio di Lamezia Terme, il governo deve urgentemente valutare sulla opportunità di mantenere il commissariamento a guida Cotticelli. Deludente!

Sì tratta, infatti, come del resto riconosciuto dal sentire delle parti sociali, di un’esperienza che non ha più nulla da dire perché rivelatasi infruttuosa e scollata dai bisogni dei cittadini.

Il nuovo piano operativo, nuovo si fa per dire, sfotte Lamezia Terme e il suo ospedale.

Lo ripeto, il commissariamento sfotte l’area baricentrica della regione prevedendo solo chiacchiere per l’ospedale.

Una struttura, questa, che invece dovrebbe essere rilanciata senza tentennamenti alla luce di un bacino di utenza che abbraccia 150mila persone circa.

Per quel che mi riguarda, tornerò ad interessare con forza il ministro della salute sul caso Lamezia.

Basta con l’inadeguatezza di strutture burocratiche che trattano i cittadini come numeri.

C’è bisogno di passione e aderenza ai bisogni di una collettività per anni svenduta, e non di piani operativi solo sulla carta.

Domenico Furgiuele (Deputato della Repubblica)