Reggio Calabria. No porta a porta: tutti in Piazza Italia per uscire dalla morsa dei rifiuti

Domenica la seconda manifestazione pubblica organizzata dal Comitato Spontaneo e dall’Associazione VitAmbiente.

E’ prevista per Domenica 1 marzo, dalle ore 10.30, a Piazza Italia, la seconda manifestazione organizzata dal Comitato Spontaneo “No porta a porta” che, insieme all’Associazione Circolo VitAmbiente di Reggio Calabria, incontrerà la cittadinanza per parteciparla sulle iniziative intraprese fino ad oggi, in merito alla crisi ambientale che, a quanto pare, all’attuale emergenza rifiuti in città, che sta causando una grave crisi sanitaria e ambientale, oltre che di decoro urbano.

L’evento, organizzato dal Comitato, sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook Circolo Vitambiente Reggio Calabria e vedrà la partecipazione di diverse associazioni tra cui: il “Circolo Vitambiente di Reggio Calabria”, l’associazione culturale “Sbarre per sempre” ed il “Comitato permanente Vallata Gallico”.

Con tale iniziativa, i promotori intendono mantenere alta l’attenzione cittadina, riguardo la grave emergenza rifiuti ancora in corso, tenendo acceso il dibattito sulle possibili soluzioni e proposte per risolverla o quantomeno ridurla.

A tal fine, l’incontro con la cittadinanza rappresenterà, altresì, un’occasione concreta per informare la cittadinanza sui risultati ottenuti. Rispetto la precedente manifestazione di piazza, tenutasi il 12 gennaio, che ha visto un nutrito riscontro da parte della cittadinanza, il Comitato No porta a porta, unitamente al Circolo VitAmbiente di Reggio Calabria, ha operato un’azione sinergica, ancora in essere, finalizzata alla definizione di un progetto a breve termine che possa apportare concrete e definitive soluzioni alle attuali criticità ambientali che pervadono la nostra città; soluzioni che verranno presentate in anteprima proprio in occasione della manifestazione di questa domenica.

Daniela Spinola, del Comitato Spontaneo No porta a porta, come già riferito ai microfoni di Radio Touring, ha prodotto un breve escursus riguardo le attività poste in essere fino a questo momento. In particolare, dopo un incontro in Prefettura, il Comitato spontaneo ha già presentato un esposto alla Procura della Repubblica (che vede il pieno appoggio e supporto, anche legale, dell’associazione Vitambiente), riservandosi di chiedere a breve notizie in merito al fine di sapere circa eventuali sviluppi in ordine all’attività di indagine, nello stesso sono state denunciate le criticità ambientali oramai note. Giorno 26 febbraio, il Comitato è stato contattato dall’Amministrazione per un incontro che si è tenuto nella giornata di ieri presso Palazzo Alvaro [sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria]; durante il quale, una delegazione composta dal Comitato “No porta a porta” e dall’associazione “Circolo Vitambiente di Reggio Calabria” è stata accolta dal Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, dal vice-sindaco Armando Neri e dai consiglieri Giovanni Latella e Rocco Albanese.

L’occasione è stata momento di riflessione circa la persistente crisi del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti in città, ma soprattutto opportunità di confronto per le attività da porre in essere, soprattutto, nel breve periodo, per superare la grave emergenza sanitaria ed ambientale persistente.

I rappresentanti del Comitato “No Porta a Porta” e del Circolo Vitambiente di Reggio Calabria hanno evidenziato la necessità di un intervento immediato e non più procrastinabile per superare l’emergenza rifiuti, mettendo, anche, in campo una propria proposta, che consentirebbe di superare la criticità attuale, senza costi e disagi per la cittadinanza. E’ stata, altresì, avanzata ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale l’opportunità di operare una riduzione della tassa sui rifiuti, visto il particolare momento in cui di inefficienza del servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Cautamente ottimista si dichiara invece il coordinatore provinciale di Vitambiente Marco Lucisani, per conto dell’intero Direttivo, il quale auspica una fattiva collaborazione con l’Amministrazione, che possa portare ad effetti concreti, risolutivi e determinanti per uscire da questa insostenibile situazione, attraverso un confronto che possa perdurare ben oltre la data delle prossime elezioni.