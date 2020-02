09.25 – La Polfer l’ha rintracciata a Blogna, si tratta della donna che ieri nel pomeriggio ha lasciato un bimbo in carrozzina per strada a Roma, nelle vicinanze della Stazione Termini. Dalle prime informazioni frnite dalla Polizia di Stato pare fosse su un treno diretto a Monaco come riporta Rainews24. La donna è stata arrestata era con l’atra figlia. (immagini di repertorio)

