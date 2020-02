Sanità. Mattarella: Da ricerca dipende il nostro futuro, sostenerla

(DIRE) Roma, 28 Feb. – “Dalla ricerca dipende il nostro futuro. La ricerca e’ uno strumento al servizio della comunita’ che va promosso e sostenuto in modo consapevole nell’interesse di tutti. Quando la ricerca e’ oggetto dell’attenzione e della partecipazione dei cittadini non corre il rischio di piegarsi agli esclusivi interessi economici e si pone al servizio soltanto del bene comune”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale per i trent’anni di Telethon alla vigilia della Giornata delle Malattie Rare. (Sor/ Dire)