Coronavirus. Borrelli: 8 nuovi decessi oggi, 6 in Lombardia, 2 in Emilia R.

In totale alle 18 sono 1049 i contagiati e 29 i decessi

(DIRE) Roma, 29 Feb. – “Sono 1049 le persone contagiate e 29 decessi”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa delle 18 alla protezione civile. “Nella giornata- ha aggiunto- sono otto i decessi complessivi, persone che erano positivi al test e tutti anziani. Di questi 6 in Lombardia e due in Emilia Romagna” Ancora: “Oltre 18.5000 i tamponi effettuati in totale di cui 552 in Lombardia, 189 in Veneto e 213 in Emilia Romagna”. “Complessivamente la macchina del sistema della Protezione civile – ha poi detto Borrelli- vede coinvolti, al di la’ del presonale sanitario, 1800 uomini fra uomini delle forze armate e e dell’ordine e piu’ di 800 i volontari”. (Tec/ Dire)