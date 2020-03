Roma, 1 Marzo – “I contagiati sono 1.577 contagiati, di cui il 51% sono in isolamento domiciliare, non hanno sintomi o lievissimi, il 9% sono in terapia intensiva”. Così il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. I decessi sono 34. (Tar/ Dire) 18:12 01-03-20