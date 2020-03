Coronavirus. Il paziente di Cetraro positivo ai test

Il caso sospetto di contagio da coronavirus di Cetraro, nel cosentino, è stato confermato dalla Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, appena ieri notte. E’ il risultato del secondo tampone a cui è stato sottoposto il paziente ed il cui risultato è arrivato dall’Istituto Superiore della Sanità di Roma. L’uomo di rientro dalla Lombardia, precisamente dalla zona del lodigiano è il primo caso calabrese. “Il paziente è asintomatico e il protocollo non prevede indicazioni diverse da quanto già messo in campo, in via precauzionale, fin dal suo arrivo nella nostra regione. L’uomo sarà monitorato presso il suo domicilio e si sposterà, in totale sicurezza, esclusivamente per effettuare le cure di cui necessità presso l’ospedale di Cetraro. Tutti i passeggeri dell’autobus sul quale ha viaggiato il paziente della provincia di Cosenza sono stati avvertiti e saranno sottoposti a tampone solo in presenza di sintomi“. questa la dichiarazione della Governatrice calabrese ad Ansa.it.

FMP