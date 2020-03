Gioiosa Jonica (RC), civetta attacca e ferisce 5 persone

Una civetta ha attaccato e ferito 5 persone in quel di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. I malcapitati sono stati colpiti dal volatile con becco e artigli alla testa ed al volto. (Come riporta la cronaca delle testate locali). Uno di loro è dovuto andare in ospedale in quanto l’animale lo avrebbe colpito vicino l’occhio. Un’aggressione del tutto inconsueta, per il rapace notturno che si ciba di piccole prede ma per lo più è insettivoro, giustificata forse dal fatto che la civetta in questione sembra abbia il nido nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l’attacco ed abbia considerato gli uomini come potenziali pericoli. L’animale è stato catturato oggi.

F.R.