Ieri pomeriggio in via Farini, gli agenti del Commissariato Sempione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga un cittadino gambiano di 42 anni. I poliziotti hanno controllato il pusher e l’hanno trovato in possesso di 11 dosi di marijuana per un peso complessivo di 17,42 grammi e 225 euro in contanti.

