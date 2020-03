Parigi, Coronavirus: chiuso il museo del Louvre

Chiuso anche il Louvre a causa del coronavirus. Preoccupati per il rischio di contagio a causa della presenza di visitatori di provenienza dalle zone in cui sono presenti i focolai della malattia, i dipendenti sono in riunione per affrontare le misure di prevenzione a seguito delle istruzioni ministeriali trasmesse dalle autorità. Come riporta rainews.it, il governo francese ha deciso di vietare gli eventi pubblici con più di 5.000 persone, annullata anche la mezza maratona di Parigi prevista per oggi. Confermate invece molte partite di calcio.