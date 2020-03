Saipem, società per azioni operante nel settore della prestazione di servizi per il settore petrolifero cerca personale laureato per operare in Lombardia. Le posizioni attualmente aperte sono:

Epc Integration Project Manager

Supply Chain Manager

Xsight Lng Product Lead

Xsight Static Equipment Lead

Piping&Layout Engineer

Xsight Offshore Structural Engineer.

Per lavorare nella società specializzata nella realizzazione di infrastrutture riguardanti ricerca di giacimenti di idrocarburi, perforazione e messa in produzione di pozzi e costruzione di oleodotti e gasdotti è sufficiente cliccare qui e inviare la propria candidatura direttamente online.

fonte – https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Saipem-offerte-di-lavoro-in-Lombardia.aspx