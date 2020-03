Trenord, la società di trasporti lombarda, ha avviato le selezioni per assumere 80 nuove figure professionali. Nel dettaglio, le posizioni riguardano il supporto ai viaggiatori, il contrasto all’evasione del biglietto e le attività di presidio in stazioni e impianti. Quest’ultima mansione si concentra sulla prevenzione di episodi critici e sulla funzione di sicurezza nella tutela del personale e dei clienti. I profili scelti prenderanno parte a un percorso di formazione curato dall’azienda, della durata di cinque settimane: in questa fase verranno fornite le competenze adeguate al nuovo impiego. La candidatura richiede il diploma di scuola media superiore, un’ottima conoscenza dell’italiano e buona conoscenza della lingua inglese. Le domande potranno essere inoltrate nella sezione Lavora con noi dell’azienda lombarda.

fonte — https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Sicurezza-e-assistenza-80-posti-di-lavoro-per-Trenord.aspx