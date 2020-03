Agrigento, auto esce di strada e vola dal ponte sul fiume Ipsas

Uno spaventoso incidente è accaduto verso le 13 di Domenica primo Marzo al km. 5 della strada statale 640, in località Maddalusa. Un uomo, alla guida della propria auto, per cause in fase di ricostruzione ha sbandato ed è uscito di strada. L’auto è letteralmente volata giù dal ponte sul Fiume Ipsas, precipitando sulla folta vegetazione. Il conducente, unico occupante del veicolo, è riuscito a uscire dal veicolo ed è stato recuperato dal dirupo, scosso ma incolume, dai Vigili del Fuoco che lo hanno poi affidato al personale medico del servizio sanitario 118. Subito dopo sono iniziate le operazioni di recupero dell’autovettura con il personale e l’Autogrù VV.F. proveniente dal comando di Caltanissetta. Sul posto presenti alcune volanti della Polizia di Stato per i rilievi e la gestione della viabilità sulla statale.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/galleria.aspx?codnews=63886