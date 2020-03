(DIRE) Roma, 2 Mar. – “Sono 149 i guariti, 66 oggi. Oggi ci sono 18 deceduti, 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, il totale delle persone decedute arriva a 52. Le persone contagiate e ancora malate e’ di 1.835, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri sera, per il 50% sono persone asintomatiche”. Lo dice il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa. (Anb/ Dire)