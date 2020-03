Coronavirus. Lega Lombardia: A Milano alberghi -90%

Senna: Allarmanti dati ristorazione, tra -40 e -70 per cento

(DIRE) Milano, 2 Mar. – “I dati della ristorazione sono allarmanti, si parla di percentuali tra il -40% e il -70 percento, e per gli alberghi -90%”. Lo afferma oggi Gianmarco Senna, consigliere regionale e presidente della commissione attivita’ produttive in Regione Lombardia, nel quadro della conferenza stampa organizzata oggi al 7’s Gio’ Bistrot Duomo dal gruppo consiliare leghista a Palazzo Marino e da alcuni esponenti del Carroccio per illustrare il piano economico della Lega di Milano per uscire dall’emergenza coronavirus. (Mor/ Dire )