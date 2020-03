Coronavirus. Scuole chiuse a scopo preventivo a Corigliano Rossano dal 3 al 5 Marzo

Saranno chiuse da domani 3 Marzo sino a Giovedì 5 Marzo le scuole a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Gli istituti sia pubblici che privati dovranno provvedere in questo frangente ad interventi di disinfezione e sanificazione in prevenzione al rischio di contagio da coronavirus ed infezione di covid-19. E’ un’ordinanza del Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che all’ Ansa dichiara: è una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica, vale a dire prima e a prescindere dalla circostanza che il rischio possa sfociare in un concreto pericolo.

FMP