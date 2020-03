Gioia del Colle (Ba), braccato e fermato l’autore di un efferato agguato

Comando Provinciale di Bari – Gioia del Colle (Ba) , 02/03/2020 14:45

Un efferato agguato armato aveva svegliato Gioia del Colle la mattina dello scorso 25 Febbraio. Un quarantaduenne censurato del luogo, ha esploso almeno 4 colpi con un revolver, ferendo all’addome ed alle gambe, un settantenne del luogo che si trovava vicino ad un circolo privato nella centrale Via Riciotto Canudo. Grazie alla visione delle immagini acquisite da alcuni impianti di videosorveglianza i militari delle Compagnia di Gioia del Colle hanno identificato l’autore dell’agguato riconoscendo anche il mezzo con il quale era giunto sul posto, una Fiat 500. Le immediate ed incessanti ricerche, la stringente attività di controllo degli ambienti malavitosi e la celere ed efficace attività investigativa coordinata dalla dott.ssa L.G. Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, titolare dell’indagine, ha obbligato il 42enne a consegnarsi ai Carabinieri nella mattinata di ieri insieme al suo legale. L’uomo è stato quindi sottoposto al fermo di indiziato di reato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari per il reato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso (Artt.56, 575 C.P.; 416 bis 1 C.P) e detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un revolver (artt.61 nr.2 C.P.; 2 e 7 L. nr.895/67, 4 e 7 L. nr.895/67). Il provvedimento è stato emesso alla luce delle risultanze investigative emerse già dalle prime ore dopo la consumazione dell’agguato. Nel corso delle indagini è stata recuperata e sottoposta a sequestro l’autovettura utilizzata dal malvivente per compiere il suo intento criminoso. L’indagato, una volta preso contezza del quadro accusatorio ha fatto rinvenire l’arma usata per l’agguato, che era stata celata lungo la strada provinciale 139, sotto un sasso. Le indagini proseguono per appurare le motivazioni del fatto di sangue, intanto il fermato è stato associato alla Casa Circondariale di Bari.