Nigeria. Attaccati tre villaggi nel nord, almeno 50 vittime

(DIRE) Roma, 2 Mar. – In Nigeria almeno 50 persone hanno perso la vita dopo che uomini armati hanno attaccato tre villaggi nello stato settentrionale di Kaduna. Come riferiscono fonti di stampa concordanti, le incursioni sono avvenute ieri: i testimoni hanno raccontato che i miliziani hanno aperto il fuoco contro i civili e dato alle fiamme le abitazioni, obbligando i sopravvissuti alla fuga. La Nigeria da tempo e’ costretta a confrontarsi con le violenze dei gruppi armati, alcuni di stampo islamista come Boko Haram. Il governo, nonostante gli sforzi, non riesce a neutralizzarli, attirandosi le forti critiche della popolazione che denuncia di sentirsi abbandonata e in pericolo. (Alf/Dire)