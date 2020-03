Perugia. Aggredisce gli Agenti con una spranga

La Polizia di Stato denuncia 35enne assisana

Accadeva nelle prime ore del pomeriggio di qualche giorno fa, quando giungeva alla Sala Operativa del Commissariato P.S. di Assisi la richiesta d’intervento di un residente a Bastia Umbra per schiamazzi molesti. Giunti sul posto, gli agenti, mentre prendevano contatti con il richiedente per capire meglio la problematica esposta, venivano raggiunti da una donna che uscita dalla sua abitazione e si precipitava in strada come una furia brandendo un lungo attrezzo ginnico. La donna tentava di aggredire gli operatori, per poi lanciarsi verso l’autovettura di servizio, danneggiandola. Il padre della donna, riusciva a bloccarla, a calmarla e a sottrarle la sbarra che veniva consegnata agli agenti. La donna, una cittadina italiana 35enne incensurata, veniva indagata in stato di libertà per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. A seguito dell’intervento gli agenti non riportavano lesioni.