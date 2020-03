Nuoro, Macomer. 19enne in arresto per lesioni aggravate

Nella serata di Sabato 29 Febbraio, in Macomer, durante i festeggiamenti per il Carnevale, un ragazzo minorenne è stato ferito con una coltellata. Un 19enne di un paese vicino, durante la sfilata delle maschere, ha aggredito prima verbalmente e, poi con una coltellata al collo un ragazzo di 15 anni, anch’esso di un paese dell’hinterland, per motivi passionali. Il minore, immediatamente soccorso, è stato trasportato all’Ospedale San Francesco di Nuoro, non in pericolo di vita. Le immediate indagini, avviate dal personale del Commissariato di Macomer, hanno consentito di individuare l’aggressore che è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e denunciato per il reato di porto di strumenti atti ad offendere in occasioni di riunioni pubbliche. L’Autorità Giudiziaria competente ha disposto per l’aggressore la misura degli arresti domiciliari.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Nuoro/articolo/12945e5e1c2347f5d497576521