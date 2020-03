Perugia. Eroina e cocaina pronta per il mercato dello spaccio, arrestato nigeriano

Nel pomeriggio di ieri, personale della Seconda Sezione-Squadra Mobile della Questura di Perugia, nell’ambito di mirato servizio disposto con ordinanza del Questore della provincia di Perugia, dr. Antonio Sbordone, eseguito congiuntamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha rintracciato in centro storico a Perugia traendolo in arresto, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia –un cittadino nigeriano 27enne regolare sul territorio nazionale con precedenti penali in materia di droga. L’Autorità Giudiziaria ne disponeva gli arresti domiciliari in relazione a fatti delittuosi risalenti al dicembre scorso quando il nigeriano veniva sorpreso in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina destinata allo spaccio.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Perugia/articolo/23015e5e38dbe0825895456506