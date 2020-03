Roma, notte di lavoro per i Vigili del fuoco

Intorno all’una e una quarto si è sfiorata la tragedia al Tuscolano, dove in via Carlo Fadda a Cineccttà è crollata un’impalcatura di sette piani. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco con il Funzionario e personale della polizia municipale. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo anche se numerose auto sono rimaste schiacciate dai tubi. In corso le indagini per appurare le cause del crollo. Poco dopo le quattro, invece, un incendio è divampato all’interno della sala relè ubicata al binario 1, un locale di 50 mq, della stazione ferroviaria di Settebagni. Su richiesta delle Ferrovie dello Stato sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Nomentano con il supporto di un’Autobotte. A causa dell’incendio, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata, con la linea Alta Velocità che viene bypassata fino all’altezza di Orte.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=63906